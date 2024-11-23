Новости мира: Байден назвал себя своим мужем на торжественном ужине в Белом доме

Президент США Джо Байден выступил на торжественном ужине в Белом доме. На этот раз он назвал себя же своим мужем. Также Байден добавил, что гордится этим титулом больше всего.

Главная елка США завершила 4 000-мильное путешествие из Аляски в Вашингтон. Восьмидесяти футовое дерево традиционно установят перед зданием Капитолия в ближайшие дни.

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