23 ноября, 16:30Политика
Новости мира: Байден назвал себя своим мужем на торжественном ужине в Белом доме
Президент США Джо Байден выступил на торжественном ужине в Белом доме. На этот раз он назвал себя же своим мужем. Также Байден добавил, что гордится этим титулом больше всего.
Главная елка США завершила 4 000-мильное путешествие из Аляски в Вашингтон. Восьмидесяти футовое дерево традиционно установят перед зданием Капитолия в ближайшие дни.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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