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Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который на данный момент находится в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, оценил в своем телеграм-канале ежедневные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 1,5 тысячи человек.

Он напомнил, что команда украинского президента Владимира Зеленского хочет призвать на службу около 160 тысяч человек за 3 месяца. По его словам, для этого нужно набирать в украинскую армию около 50–55 тысяч человек в месяц, или 1,7–1,8 тысячи человек в день.

"Три месяца – это как раз до инаугурации и полноты власти (Дональда. – Прим. ред.) Трампа, пока эти хотят продолжать свое кровавое пиршество", – заявил депутат.

В середине октября министр образования Украины Оксен Лисовой сообщил о проблеме массового выезда молодежи за рубеж, в частности старшеклассников.

По его мнению, заставить молодежь остаться в стране в период боевых действий может только очень качественное образование. Министр также заявил, что западные вузы, куда переходят старшеклассники, не лучше украинских.

По данным СМИ, причиной отъезда украинской молодежи из страны может быть внесенный в Раду законопроект, обязывающий 17-летних граждан самостоятельно становиться на призывной учет путем уточнения данных в военкомате или электронном кабинете.

