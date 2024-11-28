Четыре добровольческих отряда "Барс" созданы в приграничье России

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Для нейтрализации угрозы в приграничье России были сформированы добровольческие отряды "Барс-Крым", "Барс-Белгород", "Барс-Брянск" и "Барс-Курск". Об этом рассказал замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

"В связи с ростом напряженности в приграничных районах и угрозой населению Республики Крым, Брянской, Белгородской и Курской областей со стороны вооруженных формирований Украины в 2024 году созданы добровольческие формирования "Барс-Крым", "Барс-Белгород", "Барс-Брянск" и "Барс-Курск". Особенностью формирования этих отрядов являлся их территориальный принцип комплектования гражданами из числа добровольцев", – приводит его слова РИА Новости.

По словам Бурдинского, обязательным условием пребывания граждан в таких отрядах является выполнение задач на территориях своих регионов. Он также указал, что в этом году отряды получили на вооружение гаубицы, станции РЭБ, огнеметы и вездеходы.

Добровольческий отряд "Барс-Белгород" начал создаваться в начале сентября. Задачами формирования стали защита объектов гражданской инфраструктуры, борьба с беспилотниками, противодействие диверсионно-разведывательным группам в регионе, а также обеспечение эвакуации гражданского населения и режима КТО.

На сегодняшний день в число бойцов вошли уже восемь женщин.

Ранее Минобороны РФ предложило оформлять статус ветерана боевых действий добровольцам с момента начала их участия в СВО, что позволит бойцам и их семьям получать меры соцподдержки. Для реализации этого предложения не потребуется дополнительных бюджетных средств из федерального бюджета.