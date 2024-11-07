Певец Данко вступил в добровольческое подразделение "Барс-Крым"

Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

Российский певец и композитор Александр Фадеев, известный под псевдонимом Данко, вступил в добровольческое подразделение "Барс-Крым". Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в своем телеграм-канале.

По ее словам, певец переехал в Ялту 6 лет назад.

"А сегодня как настоящий мужчина встал на защиту города. Благодарю и горжусь", – указала глава администрации.

Как отметила Павленко, до этого контракт с "Барс-Крымом" подписала она сама, ее заместители, сотрудники администрации и депутаты городского совета.

"Теперь в свободное от основной работы время под руководством инструкторов мы изучаем теорию и совершенствуем практические навыки", – написала она.

Основной целью Павленко назвала исключение проникновения диверсантов.

"Я живу в Крыму, я живу в Ялте. Здесь живут мои дети и жена, моя семья. Если не я, то кто будет защищать свою семью? В случае беды мы должны защищать свой дом", – добавил Данко.

Ранее Минобороны РФ предложило оформлять статус ветерана боевых действий добровольцам с момента начала их участия в СВО, что позволит бойцам и их семьям получать меры соцподдержки. Согласно пояснительной записке, для реализации этого предложения не потребуется дополнительных бюджетных средств из федерального бюджета.

