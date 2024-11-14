Слуцкий передал Путину шевроны в подарок от бригады бойцов "Барс-Брянск"

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Глава ЛДПР Леонид Слуцкий вручил Владимиру Путину шевроны в подарок от бригады бойцов "Барс-Брянск", пишет ТАСС.

В свою очередь, российский президент поблагодарил его и передал самые наилучшие пожелания всем военнослужащим этих подразделений.

Кроме того, Слуцкий рассказал, что его однопартиец, являющийся руководителем Брянского регионального отделения партии, Сергей Антошин, возглавил бригаду "Барс-Брянск", одну из трех бригад "Барс". Лидер ЛДПР уточнил, что еще существуют "Барс-Курск" и "Барс-Белгород", которые тоже выполняют боевые задачи.

Путин во время встречи попросил Слуцкого рассказать, как продвигается работа в партии, отметив, что депутаты ЛДПР возглавляют три комитета Государственной думы. Также глава государства указал на большой вклад ЛДПР в законотворческий процесс.

"Хороший результат – 60 законопроектов (было принято из предложенных партией. – Прим. ред.)", – сказал президент.

Ранее Путин указывал на недостаточную помощь участникам СВО. На сегодняшний день, по его словам, сохраняется много проблем и вопросов в этой сфере.

Тем временем в бюджете Москвы на 2025 год предусмотрена поддержка бойцов СВО и членов их семей. Например, правительство предоставит им ежемесячное пособие на ребенка без учета имущественного положения семьи.

Кроме того, семьи освободят от оплаты по договору об образовании при получении среднего профессионального или высшего образования. Также поддержка включит в себя помощь с устройством в детские сады, школы рядом с домом и при необходимости в учреждения соцзащиты.