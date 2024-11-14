Песков заявил, что Путин всегда долго общается с участниками СВО "без камер"

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Владимир Путин регулярно встречается с участниками СВО и долго общается с ними по-человечески, "без камер". Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"В том числе и теми, кто получил инвалидность, с теми, кто получил ранения и увечья", – перечислил он.

Таким образом, уточнил Песков, президент имеет всю полноту информации. Российский лидер считает абсолютно правильным и справедливым увеличение поддержки участников СВО, добавил пресс-секретарь.

"Президент провел разговоры с руководителями всех заинтересованных ведомств перед подписанием указов и подробно проговорил вопросы реализации этих решений", – заключил он, говоря об указах о поддержке военнослужащих.

Также Путин лично курирует вопрос, связанный с СВО, и не назначает никаких специальных посланников по данной теме.

До этого российский лидер говорил о недостаточной помощи участников спецоперации, так как многие из получивших инвалидность бойцов даже не могут найти работу. Позже Путин увеличил до 4 миллионов рублей размер разовой выплаты бойцам СВО при получении ранения, повлекшего инвалидность.

