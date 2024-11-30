Новости мира: россияне не пострадали в результате активизации боевиков в Сирии

Россияне не пострадали в результате активизации боевиков в Сирии, заявило посольство России в Дамаске. Террористы уже смогли зайти в Алеппо, в ходе боев погибли десятки сирийских военных.

Стратегические бомбардировщики России и Китая провели совместное патрулирование над Японским, Восточно-Китайским морями и западной частью Тихого океана. Самолеты не нарушали воздушного пространства других стран. Продолжительность совместного полета составила около 8 часов.

Жертвами наводнения в Таиланде стали как минимум 9 человек, включая одну россиянку. 24-летнюю туристку унесло в море, когда она проигнорировала предупреждающие знаки и забралась на камни у воды.

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