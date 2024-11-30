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30 ноября, 18:32

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РИА Новости: главы МИД РФ и Турции обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Главы МИД РФ и Турции обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Фото: ТАСС/Xinhua/ABACA

Главы МИД Турции и МИД РФ провели телефонный разговор по ситуации в Сирии, пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в турецком министерстве.

Уточняется, что Сергей Лавров вместе со своим турецкой коллегой Хаканом Фиданом высказали серьезную обеспокоенность опасным развитием ситуации республике в связи с военной эскалацией в провинциях Алеппо и Идлиб.

Стороны подтвердили необходимость координации совместных действий в целях стабилизации обстановки, включая потенциал астанинского формата. Чуть позже Лавров переговорил по телефону со своим коллегой из МИД Ирана Аббасом Аракчи. Последний, при этом, назвал активизацию террористических группировок в Сирии частью американо-израильского плана по дестабилизации в Западной Азии.

Сирийские боевики начали крупное наступление на правительственные войска 28 ноября. В настоящий момент им удалось занять часть районов Алеппо, впервые с 2016 года. При этом граждане России не пострадали в результате событий в Сирии.

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