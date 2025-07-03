Автоинспекторы смогут выявлять лишенных прав водителей прямо в потоке движения

В автомобилях российских автоинспекторов появятся специальные вычислительные комплексы, которые позволят находить лишенных прав водителей прямо в потоке движения.

Как сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников, необходимые госконтракты на поставку оборудования уже заключены.

Новые устройства будут распознавать номера машин, автоматически проверять их на наличие в розыске, а также фиксировать нарушения правил дорожного движения.

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