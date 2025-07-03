03 июля, 11:30Транспорт
Автоинспекторы смогут выявлять лишенных прав водителей прямо в потоке движения
В автомобилях российских автоинспекторов появятся специальные вычислительные комплексы, которые позволят находить лишенных прав водителей прямо в потоке движения.
Как сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников, необходимые госконтракты на поставку оборудования уже заключены.
Новые устройства будут распознавать номера машин, автоматически проверять их на наличие в розыске, а также фиксировать нарушения правил дорожного движения.
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