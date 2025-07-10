Песков: работу аэропортов на юге России запустят при подходящих условиях

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Работа аэропортов на юге России, включая Крым, начнется, как только позволят условия. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он объяснил, что важным аспектом в данном вопросе является обеспечение безопасности полетов и пассажиров. По словам пресс-секретаря российского лидера, оценка восстановления работы аэропорта в Крыму – прерогатива Минтранса и специальных ведомств.

Накануне было объявлено о возобновлении работы аэропорта Геленджика. Возможность безопасного выполнения рейсов была подтверждена специалистами.

Росавиация, в свою очередь, сообщила, что уведомила российских эксплуатантов о параметрах работы аэропорта. Авиагавань готова к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля. Регулярные рейсы могут выполняться с 08:30 до 20:00 по московскому времени.

Авиакомпания "Аэрофлот" начала продавать билеты на рейсы между Москвой и Геленджиком. Первый рейс в курортный город запланирован на 18 июля, цена билетов начинается от 17,8 тысячи рублей. Перелеты будут выполняться на узкофюзеляжных лайнерах Airbus A320.

