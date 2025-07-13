Вокзал "Петровско-Разумовская" обеспечит пересадки между МЦД-1 и МЦД-3

В Москве подходит к концу строительство городского вокзала "Петровско-Разумовская" на первом Московском центральном диаметре. Новый транспортный узел обеспечит удобные пересадки между МЦД-1, МЦД-3, двумя линиями метрополитена и наземным транспортом.

В настоящее время на станции уже установлен защитный навес, ведется монтаж потолочных конструкций и пассажирских модулей ожидания, оборудованных розетками для зарядки устройств и точками доступа к Wi-Fi. Особенностью проекта стало применение японского стиля в оформлении с использованием более 5 000 квадратных метров стеклянных конструкций.

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