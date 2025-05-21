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21 мая, 06:00

Транспорт

"Мой район. Новости": новый городской вокзал Беговая откроется в 2026 году

"Мой район. Новости": новый городской вокзал Беговая откроется в 2026 году

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Новый городской вокзал Беговая откроется в 2026 году

Новый городской вокзал Беговая откроется в 2026 году. Его оборудуют самыми современными технологиями, в том числе возможностью оплатить проезд телефоном.

Объект станет одним из крупнейших транспортных хабов Москвы и объединит МЦД-1, МЦД-4, метро и наземный транспорт. Благодаря ему жители из районов Бегового, Хорошёвского и Пресненского смогут быстро доехать до ТиНАО.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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