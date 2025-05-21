21 мая, 06:00Транспорт
"Мой район. Новости": новый городской вокзал Беговая откроется в 2026 году
Новый городской вокзал Беговая откроется в 2026 году. Его оборудуют самыми современными технологиями, в том числе возможностью оплатить проезд телефоном.
Объект станет одним из крупнейших транспортных хабов Москвы и объединит МЦД-1, МЦД-4, метро и наземный транспорт. Благодаря ему жители из районов Бегового, Хорошёвского и Пресненского смогут быстро доехать до ТиНАО.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".