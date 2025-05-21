"Мой район. Новости": новый городской вокзал Беговая откроется в 2026 году

Новый городской вокзал Беговая откроется в 2026 году. Его оборудуют самыми современными технологиями, в том числе возможностью оплатить проезд телефоном.

Объект станет одним из крупнейших транспортных хабов Москвы и объединит МЦД-1, МЦД-4, метро и наземный транспорт. Благодаря ему жители из районов Бегового, Хорошёвского и Пресненского смогут быстро доехать до ТиНАО.

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