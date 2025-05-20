В Москве изменится схема движения из-за полумарафона "Забег.РФ"

На этой неделе в столице изменится схема движения транспорта в связи с проведением полумарафона "Забег.РФ". Первые ограничения начнут действовать 22 мая – они затронут участки в районе Большого Московрецкого моста.

С 20:00 23 мая перекроют Москворецкую улицу – от набережной до улицы Варварки. Движение там будет закрыто до 6 утра 25 мая. Основные перекрытия введут в 24 мая. В зонах перекрытий будет также запрещена парковка.

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