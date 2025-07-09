"Мой район. Новости": в Бутырском районе построят новый подземный переход

Жителям Бутырского района скоро станет проще и безопаснее добираться до пересадочного узла "Петровско-Разумовская". Здесь построят новый подземный переход под путями первого диаметра. Строительство планируют завершить уже в этом году.

Он позволит пешеходам свободно проходить от улицы Яблочкова к Дмитровскому шоссе, независимо от движения поездов. Переход оборудуют тремя лифтами и пандусами, а входы и выходы будут расположены рядом с остановками общественного транспорта.

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