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09 июля, 10:30

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"Мой район. Новости": в Бутырском районе построят новый подземный переход

"Мой район. Новости": в Бутырском районе построят новый подземный переход

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Жителям Бутырского района скоро станет проще и безопаснее добираться до пересадочного узла "Петровско-Разумовская". Здесь построят новый подземный переход под путями первого диаметра. Строительство планируют завершить уже в этом году.

Он позволит пешеходам свободно проходить от улицы Яблочкова к Дмитровскому шоссе, независимо от движения поездов. Переход оборудуют тремя лифтами и пандусами, а входы и выходы будут расположены рядом с остановками общественного транспорта.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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