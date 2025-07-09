09 июля, 10:30Город
"Мой район. Новости": в Бутырском районе построят новый подземный переход
Жителям Бутырского района скоро станет проще и безопаснее добираться до пересадочного узла "Петровско-Разумовская". Здесь построят новый подземный переход под путями первого диаметра. Строительство планируют завершить уже в этом году.
Он позволит пешеходам свободно проходить от улицы Яблочкова к Дмитровскому шоссе, независимо от движения поездов. Переход оборудуют тремя лифтами и пандусами, а входы и выходы будут расположены рядом с остановками общественного транспорта.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".