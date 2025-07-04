04 июля, 11:05Город
Более 100 семей переехали в новостройку по программе реновации на Авиационной улице
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Свыше 100 семей переехали в новостройку, возведенную в рамках программы реновации на Авиационной улице в районе Щукино, рассказал глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
По его словам, более 400 жителей старого дома в Щукине начали осматривать квартиры в новом доме еще весной. Для более комфортного переезда город предоставил им бесплатную помощь.
"Большинство переехавших семей – 78% – воспользовались услугами грузчиков и транспортом для перевозки вещей из старых квартир в новые", – цитирует Овчинского портал мэра и правительства столицы.
Жилой комплекс находится в районе с развитой инфраструктурой. В непосредственной близости расположены станция метро "Щукинская" Таганско-Краснопресненской линии и одноименная платформа МЦД-2. В районе есть социальные объекты: школы, больницы, магазины и кафе.
Всего в рамках программы реновации в Щукине предстоит расселить 42 старых дома, где живут около восьми тысяч человек.
В 2025 году в столице новое жилье по программе реновации получили свыше 18 тысяч человек. В период с января по июнь в мегаполисе завершилось строительство более 20 жилых комплексов. Это вдвое больше по сравнению с таким же периодом прошлого года. Почти все новостройки возвели с помощью префаб-технологий.
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