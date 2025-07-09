В столичном транспорте начали бесплатно раздавать воду из-за жары

В Москве на фоне жары в общественном транспорте организована бесплатная раздача воды. Пассажиры могут получить бутылки на автовокзалах, станциях метро, железнодорожных вокзалах, станциях Московской железной дороги (МЖД) и в экспресс-автобусах "Аэроэкспресса".

Кроме того, воду раздают на всех причалах регулярного речного транспорта, а также на двух прогулочных маршрутах. Советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлия Темникова отметила, что адреса всех точек с раздачей воды публикуются в телеграм-каналах "Дептранс Москвы" и "Дептранс. Оперативно".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.