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04 июля, 07:15

Политика

В Госдуму внесли законопроект о возвращении 50% скидки на автомобильные штрафы

В Госдуму внесли законопроект о возвращении 50% скидки на автомобильные штрафы

В ГД предложили вернуть 50% скидку на оплату автомобильных штрафов

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В Госдуму внесли законопроект о возвращении 50% скидки при досрочной оплате автомобильных штрафов. Ранее такая мера действовала в течение девяти лет, но с 1 января этого года размер скидки был уменьшен вдвое. Эксперты отмечают, что возврат полного объема скидки выгоден не только водителям, но и государству.

По словам автоюриста Сергея Радько, практика применения скидки показала свою эффективность: водители охотнее оплачивают штрафы, если есть возможность сэкономить. Повышение размера скидки снова станет стимулом для быстрой оплаты, особенно на фоне роста сумм штрафов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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