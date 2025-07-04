В Госдуму внесли законопроект о возвращении 50% скидки на автомобильные штрафы

В Госдуму внесли законопроект о возвращении 50% скидки при досрочной оплате автомобильных штрафов. Ранее такая мера действовала в течение девяти лет, но с 1 января этого года размер скидки был уменьшен вдвое. Эксперты отмечают, что возврат полного объема скидки выгоден не только водителям, но и государству.

По словам автоюриста Сергея Радько, практика применения скидки показала свою эффективность: водители охотнее оплачивают штрафы, если есть возможность сэкономить. Повышение размера скидки снова станет стимулом для быстрой оплаты, особенно на фоне роста сумм штрафов.

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