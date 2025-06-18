Новости мира: глава Еврокомиссии подверглась критике за поддержку Израиля

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась под огнем критики со стороны ряда европейских стран после звонка премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Как пишет Politico, некоторые дипломаты осудили ее за то, что она выступила с поддержкой без согласования с членами ЕС.

На индонезийском острове Флорес произошло извержение вулкана Левотоби. Столб пепла достиг высоты более 11 тысяч метров. Из-за этого десятки авиарейсов на Бали были отменены. Местные власти призывают сохранять спокойствие, использовать маски и следить за предупреждениями.

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