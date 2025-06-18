Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июня, 12:30

Политика

Новости мира: глава Еврокомиссии подверглась критике за поддержку Израиля

Новости мира: глава Еврокомиссии подверглась критике за поддержку Израиля

Новости мира: два танкера столкнулись в водах ОАЭ

Начальник Генштаба Герасимов оценил работу ВС РФ на красноармейском направлении

Российское посольство в Израиле повторно призвало граждан РФ покинуть страну

Израиль ударил по производству центрифуг для обогащения урана в Иране

Почти всех российских туристов вывезли из Ирана и Израиля

Госдума одобрила повышение пособий беременным студенткам

Госдума ограничила использование иностранных слов в московской рекламе

Спрос на туры в Эмираты резко упал из-за конфликта на Ближнем Востоке

Новости мира: Макрон анонсировал жесткие санкции против России на саммите G7

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась под огнем критики со стороны ряда европейских стран после звонка премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Как пишет Politico, некоторые дипломаты осудили ее за то, что она выступила с поддержкой без согласования с членами ЕС.

На индонезийском острове Флорес произошло извержение вулкана Левотоби. Столб пепла достиг высоты более 11 тысяч метров. Из-за этого десятки авиарейсов на Бали были отменены. Местные власти призывают сохранять спокойствие, использовать маски и следить за предупреждениями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикапроисшествияза рубежомвидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика