Путин поддержал предложение о создании Всероссийской службы помощи семье

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин поддержал идею о преобразовании Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства во Всероссийскую службу помощи семье.

Президент провел встречу с уполномоченным по правам ребенка в России Марией Львовой-Беловой. Она рассказала о результатах Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства, проведенной во всех субъектах страны.

По словам детского омбудсмена, за 10 месяцев инспекции одномоментное нахождение детей в детдомах и приютах снизилось на 10,2%. После восстановления в родительских правах воссоединились 430 семей. Это произошло благодаря юридической помощи региональных уполномоченных, подчеркнула Львова-Белова.

В рамках встречи Путин также обратил внимание на результативность проведенной работы и поддержал предложение омбудсмена по созданию Всероссийской службы помощи семье.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в Москве почти все дети-сироты, то есть около 17 тысяч человек, растут в приемных семьях.

По словам главы города, к настоящему моменту в центрах для детей-сирот остаются меньше тысячи ребят, однако столица способствует тому, чтобы и они обрели дом. Для семей, принявших на воспитание детей, предусмотрены различные меры поддержки, в частности льготы и выплаты.

