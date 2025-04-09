Сергей Собянин: почти все дети-сироты в Москве растут в приемных семьях

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве почти все дети-сироты, то есть около 17 тысяч человек, растут в приемных семьях. Об этом сообщил Сергей Собянин в телеграм-канале.

По словам главы города, к настоящему моменту в центрах для детей-сирот остаются меньше тысячи детей, однако столица способствует тому, чтобы и они обрели дом.

"С 2014 года реализуем проект имущественной поддержки приемных семей. Благодаря ей 384 ребенка нашли дом, в том числе подростки, дети с инвалидностью и те, у кого есть братья и сестры", – уточнил мэр.

Он напомнил, что портал "Моя новая семья", который предоставляет ключевую информацию о поддержке сирот и работе органов опеки, функционирует с 2020 года. Кроме того, с прошлого года в сервис добавили функцию подписки на обновления Регионального банка данных о детях-сиротах. За все время работы портал посетили свыше 1,6 миллиона человек.

Вместе с тем приемных родителей ждут в столице 25 специальных школ, в которых проводится подготовка для будущих мам и пап, оказывают содействие специалисты и передаются знания. Только в прошлом году в них побывали более трех тысяч человек.

Также для семей, принявших на воспитание детей, предусмотрены различные меры поддержки, в частности льготы и выплаты, помощь юристов, психологов и социальных работников. Для каждой такой семьи назначается куратор из органов опеки, подчеркнул Собянин.

Помимо этого, столичные власти уже 11 лет вручают премию "Крылья аиста" для тех, кто помогает детям обрести семью.

"Семейное устройство детей-сирот – одна из важнейших задач социальной политики Москвы. Благодарен всем, кто вкладывает силы и душу в это дело", – подытожил глава города.

Между тем более восьми тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили жилье от города за последние 10 лет в Москве. По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, ведомство ежегодно обеспечивает детей-сирот благоустроенными жилыми помещениями. Такая работа ведется городом в плановом режиме.