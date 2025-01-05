В Москве более 8 тыс детей-сирот получили жилье от города за последние 10 лет

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

Более 8 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили жилье от города за последние 10 лет в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента городского имущества.

"Москва является национальным лидером в вопросе обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С 2014-го для этой категории граждан выделили более 8 тысяч квартир, полностью готовых к проживанию", – отметил руководитель ведомства Максим Гаман.

Департамент ежегодно обеспечивает детей-сирот благоустроенными жилыми помещениями. Такая работа ведется городом в плановом режиме.

С июля прошлого года граждане, получающие жилье, заселяются в день подписания договора найма жилого помещения. Этому поспособствовал онлайн-сервис "Время планировать с ДГИ".

Между тем конкурс грантов "Москва – добрый город" за пять лет помог более чем 110 тысячам горожан. В 2024 году впервые в истории конкурса 100% (359) заявок прошли формальную проверку. В 2025 году планируется оказать адресную поддержку еще порядка 30 тысячам человек. При этом всего за время проведения отбора победителями стали почти 550 проектов социально ориентированных НКО.

Ранее заммэра Анастасия Ракова рассказала, что почти 95% детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в приемных семьях. Сейчас в столице проживают около 18 тысяч детей-сирот. Большинство из них обрели родителей благодаря выстроенной масштабной городской программе семейного устройства.

