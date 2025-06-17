17 июня, 07:15Политика
Экипаж танка Т-80 уничтожил опорные пункты ВСУ на красноармейском направлении
Российские военнослужащие продолжают ликвидировать личный состав и технику противника в зоне проведения СВО. В частности, ВС РФ наступают на красноармейском направлении. Наземные штурмовые группы поддержал экипаж танка Т-80, который уничтожил опорные пункты ВСУ.
В то же время расчет РСЗО "Град" группировки войск "Запад" уничтожил опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении. Украинцы попытались замаскироваться в лесополосе, но российская разведка их обнаружила.
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