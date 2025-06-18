Север Израиля оказался в режиме тревоги из-за воздушной угрозы

Север Израиля оказался в режиме тревоги из-за враждебных воздушных целей. Страна почти одновременно с этим сообщила о нанесении авиаударов по столице Ирана. Также с иранской стороны был зафиксирован ракетный обстрел израильской территории – его отразили системы ПВО.

Тем временем Москва ожидает доклада МАГАТЭ на заседании Совбеза ООН. В российском МИД потребовали оценить действия Израиля с точки зрения ущерба для ядерно-энергетических объектов Ирана.

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