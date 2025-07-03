Путин заявил, что большую семью нужно сделать модным трендом в развитии России

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Большая традиционная семья должна стать модным трендом в развитии России. Об этом заявил Владимир Путин в ходе пленарного заседания форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени".

"Вы же работаете в совершенно разных сферах. Вы люди творческие, умные – всегда вы найдете, как выйти на пропаганду семьи, большой семьи, поддержки материнства и детства", – сказал глава государства.

Ранее президент отметил, что в России нужно совершенствовать законодательные и нормативно-правовые акты по защите традиционных ценностей. Путин подчеркнул, что вопрос улучшения политики в области защиты традиционных ценностей является важной и актуальной для страны.

В свою очередь, председатель СК Александр Бастрыкин отмечал, что национальная идея должна основываться на традиционных ценностях. Кроме того, ее необходимо закрепить в конституции.

В число ценностей, по его словам, входят жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, крепкая семья и ряд других категорий. Бастрыкин также отметил, что на данный момент серьезными угрозами являются различные запрещенные организации.