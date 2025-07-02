Экономист Сафонов: государству выгодны 12-дневные новогодние праздники

Будущие новогодние праздники могут продлиться 12 дней: такие сроки установлены в проекте производственного календаря на 2026 год, разработанного Минтрудом. Однако целесообразность столь длинных зимних каникул вызвала жаркие споры. В плюсах и минусах разбиралась Москва 24.

"Целесообразнее поднатужиться"?

Минтруд разработал производственный календарь на 2026 год, согласно которому будущие новогодние каникулы могут продлиться с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года. Ранее они обычно длились 10 дней вместо 12, однако при более привычном формате россиянам пришлось бы выйти на работу на один день – в пятницу, 9 января.

В настоящий момент проект календаря проходит общественные обсуждения, которые продлятся до 15 июля. Как рассказал глава Минтруда Антон Котяков, в ведомстве постарались оптимально распределить время труда и отдыха и по возможности объединить праздничные и выходные дни.

При этом идея о 12-дневных новогодних праздниках вызвала горячие споры. К примеру, председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем телеграм-канале поддержал инициативу с длинными каникулами. Ранее депутат и сам выступал с предложением увеличить праздники.





Ярослав Нилов депутат Госдумы Считаю, что такой перенос действительно удобен и востребован. А оставлять рабочим один день, 9 января, – контрпродуктивно.

В то же время председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин назвал такой проект производственного календаря неудачным.

"Слишком много дней отдыха зимой и слишком мало на майские праздники, когда уже тепло", – написал депутат в своем телеграм-канале.

В свою очередь, член комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Максим Иванов в беседе с "Абзацем" усомнился в уместности столь длинного отдыха в период проведения спецоперации. По мнению депутата, "целесообразнее будет поднатужиться и не расслабляться". При этом Иванов также предложил вместо новогодних каникул продлить майские праздники: за счет этого, по его мнению, экономике будет наноситься меньший ущерб.

Дня защитника Отечества и Международного женского дня – по три дня на каждый праздник (с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта). Трехдневный отдых ожидается и на день России – с 12 по 14 июня. Длинные выходные в проекте календаря также предполагаются в честь– по три дня на каждый праздник (с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта). Трехдневный отдых ожидается и– с 12 по 14 июня. При этом майские выходные в 2026 году могут быть короче по сравнению с 2025-м: с 1 по 3 мая в связи с празднованием Дня весны и труда и с 9-го по 11-е в честь Дня Победы. Еще одним нерабочим днем может стать 4 ноября, когда в РФ будут отмечать День народного единства.



Польза и вред

Российская экономика не понесет ущерб из-за удлиненных новогодних праздников, так как суммарно в году нерабочих дней больше не станет. Таким мнением с Москвой 24 поделился доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

"Количество выходных и праздников утверждено законодательством, оно ежегодно одно и то же. В производственном календаре Минтруд более удобно их распределяет по всему году, чтобы не было сильно коротких рабочих недель, состоящих, к примеру, из 1–2 дней", – рассказал эксперт.





Александр Сафонов доктор экономических наук Плюс в законодательстве есть требование переносить праздничный день, если он выпал на выходной. За счет этого обстоятельства в том числе у нас происходит то увеличение, то сокращение различных каникул, и новогодних тоже. Но никаких проблем экономике это не наносит.

Кроме того, удлиненные новогодние каникулы принесут больше дохода туристической отрасли, что пойдет только на пользу бюджету страны, указал Сафонов.

"Сократить не только новогодние выходные, но в целом праздники у нас обычно требуют работодатели: им приходится платить зарплату за дни, когда сотрудники не работают. При этом государству выгодно, чтобы люди много отдыхали – так они будут более здоровыми", – добавил эксперт.

При этом психолог Константин Никулин в беседе с Москвой 24 отметил, что удлиненные каникулы могут пойти россиянам как на пользу, так и во вред.





Константин Никулин психолог С одной стороны, после такого длительного отдыха психика не способна сразу переключиться на рабочий режим. Поэтому 12 дней каникул могут перерасти еще в 15–20 дней адаптации.

"Другой риск – долгое пребывание в замкнутом пространстве с родственниками. По статистике, в новогодние праздники достаточно много семей испытывают стресс и ссорятся – просто из-за того, что много дней проводят вместе. В некоторых ситуациях ходить на работу будет полезнее", – указал специалист.

С другой стороны, длинный отдых, особенно в сложное для организма зимнее время, может послужить профилактикой депрессии и профессионального выгорания, отметил Никулин. Но чтобы каникулы пошли на пользу, их нужно правильно проживать: не злоупотреблять алкоголем, не переедать, соблюдать режим дня, проводить много времени на свежем воздухе и в приятном окружении, заключил психолог.