Экономист Сафонов: государству выгодны 12-дневные новогодние праздники

Будущие новогодние праздники могут продлиться 12 дней: такие сроки установлены в проекте производственного календаря на 2026 год, разработанного Минтрудом. Однако целесообразность столь длинных зимних каникул вызвала жаркие споры. В плюсах и минусах разбиралась Москва 24.
"Целесообразнее поднатужиться"?
Минтруд разработал производственный календарь на 2026 год, согласно которому будущие новогодние каникулы могут продлиться с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года. Ранее они обычно длились 10 дней вместо 12, однако при более привычном формате россиянам пришлось бы выйти на работу на один день – в пятницу, 9 января.
В настоящий момент проект календаря проходит общественные обсуждения, которые продлятся до 15 июля. Как рассказал глава Минтруда Антон Котяков, в ведомстве постарались оптимально распределить время труда и отдыха и по возможности объединить праздничные и выходные дни.
При этом идея о 12-дневных новогодних праздниках вызвала горячие споры. К примеру, председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем телеграм-канале поддержал инициативу с длинными каникулами. Ранее депутат и сам выступал с предложением увеличить праздники.
В то же время председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин назвал такой проект производственного календаря неудачным.
"Слишком много дней отдыха зимой и слишком мало на майские праздники, когда уже тепло", – написал депутат в своем телеграм-канале.
В свою очередь, член комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Максим Иванов в беседе с "Абзацем" усомнился в уместности столь длинного отдыха в период проведения спецоперации. По мнению депутата, "целесообразнее будет поднатужиться и не расслабляться". При этом Иванов также предложил вместо новогодних каникул продлить майские праздники: за счет этого, по его мнению, экономике будет наноситься меньший ущерб.
При этом майские выходные в 2026 году могут быть короче по сравнению с 2025-м: с 1 по 3 мая в связи с празднованием Дня весны и труда и с 9-го по 11-е в честь Дня Победы. Еще одним нерабочим днем может стать 4 ноября, когда в РФ будут отмечать День народного единства.
Польза и вред
Российская экономика не понесет ущерб из-за удлиненных новогодних праздников, так как суммарно в году нерабочих дней больше не станет. Таким мнением с Москвой 24 поделился доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
"Количество выходных и праздников утверждено законодательством, оно ежегодно одно и то же. В производственном календаре Минтруд более удобно их распределяет по всему году, чтобы не было сильно коротких рабочих недель, состоящих, к примеру, из 1–2 дней", – рассказал эксперт.
Кроме того, удлиненные новогодние каникулы принесут больше дохода туристической отрасли, что пойдет только на пользу бюджету страны, указал Сафонов.
"Сократить не только новогодние выходные, но в целом праздники у нас обычно требуют работодатели: им приходится платить зарплату за дни, когда сотрудники не работают. При этом государству выгодно, чтобы люди много отдыхали – так они будут более здоровыми", – добавил эксперт.
При этом психолог Константин Никулин в беседе с Москвой 24 отметил, что удлиненные каникулы могут пойти россиянам как на пользу, так и во вред.
"Другой риск – долгое пребывание в замкнутом пространстве с родственниками. По статистике, в новогодние праздники достаточно много семей испытывают стресс и ссорятся – просто из-за того, что много дней проводят вместе. В некоторых ситуациях ходить на работу будет полезнее", – указал специалист.
С другой стороны, длинный отдых, особенно в сложное для организма зимнее время, может послужить профилактикой депрессии и профессионального выгорания, отметил Никулин. Но чтобы каникулы пошли на пользу, их нужно правильно проживать: не злоупотреблять алкоголем, не переедать, соблюдать режим дня, проводить много времени на свежем воздухе и в приятном окружении, заключил психолог.