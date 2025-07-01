Новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, то есть 12 дней, сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

Проект постановления с разработанным ведомством календарем на следующий год уже опубликован на общественное обсуждение. Глава ведомства Антон Котяков напомнил, что российское правительство ежегодно принимает постановление о переносе выпадающих на праздничные дни выходных.

"Перенос осуществляется таким образом, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха, по возможности объединить праздничные и выходные дни", – подчеркнул он.

Уточняется, что в феврале и марте следующего года россиян ожидают трехдневные рабочие недели. Первые выходные выпадают на 21–23 февраля, вторые – на 7–9 марта. Это связано с празднованием Дня защитника Отечества и Международного женского дня.

Кроме того, на майских праздниках россияне отдохнут два раза по три дня: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. В рамках празднования Дня России сотрудников также ждут нерабочие дни – 12–14 июня.

Еще один выходной запланирован на 4 ноября. Он связан с Днем народного единства. Последний день года, 31 декабря, также будет нерабочим, предупредило министерство.

В 2025 году россияне еще смогут отдохнуть на длинных выходных с 2 по 4 ноября. Однако до этого их ждет шестидневная рабочая неделя – с 27 октября по 1 ноября.

Ранее вице-президент общественной организации "Опоры России" Дмитрий Пищальников предложил отменить длинные выходные в январе и мае, чтобы распределить их на весь год в виде сокращенных рабочих недель с тремя трудовыми днями.

Предложение прокомментировали в Госдуме. Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что инициативу следует изучить с профсоюзами, работодателями и правительством при наличии аргументов. Тем не менее, по его словам, перспектив для внесения изменений в производственный календарь пока не наблюдается.

