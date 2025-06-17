Депутат Нилов: идею об отмене январских и майских каникул нужно изучать с правительством

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Предложение о замене январских и майских каникул на шесть сокращенных рабочих недель нужно изучать с профсоюзами, работодателями и правительством при наличии аргументов, заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с Москвой 24.

С идеей об отмене длинных выходных в январе и мае выступил ранее вице-президент общественной организации "Опоры России" Дмитрий Пищальников. По его словам, этот отдых можно было бы распределить на весь год в виде сокращенных рабочих недель с тремя трудовыми днями. Таким образом, отметил Пищальников, сотрудники смогли бы сохранить баланс между отдыхом и работой, а компании – более точно спланировать свою деятельность.

Нилов обратил внимание, что этот вопрос обсуждается уже около 20 лет. При этом его наблюдения показали, что большинство граждан против отмены каникул.

"Правительство своими переносами, реализуя свое право, которое закреплено в Трудовом кодексе, определяет возможные продолжительные выходные. Поэтому, например, в июне мы отдыхали много или в мае как раз из-за переноса", – объяснил парламентарий и добавил, что таким образом количество выходных и праздничных дней не нарушается.

По словам депутата, перспектив для внесения изменений в производственный календарь пока не наблюдается. Однако он обратил внимание, что на сегодняшний день властям необходимо закрепить в качестве выходного дня 31 декабря вместо 8 января, поскольку подготовка к празднованию Нового года уже стала традицией для россиян. Парламентарий отметил, что правительство и так делает это уже несколько лет подряд, но в ручном режиме.

Вместе с тем Нилов подчеркнул, что работающие в дополнительный выходной сотрудники получают повышенную зарплату, в то время как у предприятий, приостановивших свою деятельность на это время, снижается производительность, в связи с чем у российской экономики возникают трудности.

"Поэтому, конечно, любой дополнительный выходной для страны – дорого. И когда предлагается сделать дополнительный выходной, это всегда допнагрузка", – подытожил парламентарий.

При этом глава Минтруда Антон Котяков ранее заявил, что проблем с распределением праздничных и нерабочих дней в 2026 году не возникнет. Он напомнил, что перечень нерабочих праздничных дней установлен Трудовым кодексом РФ в 112 статье. Согласно производственному календарю, в 2025 году 247 рабочих дней, нерабочих – 118, из которых 14 являются праздничными.