Депутат Чаплин: дополнительные отпуска положены педагогам и врачам

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Дополнительные оплачиваемые отпуска предусмотрены для педагогов, медработников, сотрудников, занятых на предприятиях с вредными условиями труда, а также лиц с ненормированным рабочим днем. Об этом RT заявил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Парламентарий уточнил, что продолжительность такого отдыха определяется в зависимости от специфики трудовой деятельности. При этом нерабочие праздничные дни, приходящиеся на отпуск, не включаются в его счет и не оплачиваются, но продлевают период отдыха.

Чаплин напомнил, что трудовое законодательство гарантирует каждому сотруднику ежегодный оплачиваемый отпуск, минимальная продолжительность которого составляет 28 календарных дней. График отпусков формируется заранее, но не позже чем за две недели до начала календарного года.

При этом некоторые работники, отметил собеседник издания, имеют право на отпуск в любое удобное для них время. Речь идет о мужьях, чьи жены находятся в отпуске по беременности и родам, почетных донорах, ветеранах боевых действий и многодетных семьях.

В свою очередь, председатель комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что дополнительные выходные в период майских праздников могут навредить экономике.

В разговоре с телеканалом "360" он указал, что нерабочие дни регулируются Трудовым кодексом. Исходя из него, ежегодно формируется производственный календарь. Переносы возникают, если нерабочие праздничные дни совпадают с выходными, пояснил депутат.

С его слов, дискуссии о продолжительности майских и новогодних праздников ведутся на протяжении последних 20 лет. Однако он считает важным учитывать то, что дополнительные выходные станут большой нагрузкой на экономику, федеральный, региональный и муниципальный бюджеты.

"Такие перемены затронут и коммерческие структуры. Если сотрудник в выходной день все равно будет вынужден работать в рамках деятельности коммерческой организации, ему нужно оплачивать эту смену по двойной ставке", – сказал Нилов.

Также парламентарий добавил, что вопрос с уменьшением продолжительности новогодних праздников в пользу майских неоднократно обсуждался, однако соответствующие предложения поддержки не получили.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) следить за ценами на авиа- и железнодорожные билеты летом. Он уточнил, что в период отпусков тарифное регулирование является важным для граждан. В этом вопросе важен результат, чтобы россияне могли отдохнуть и за разумные средства купить билеты, подчеркнул политик.