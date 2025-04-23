Эксперт Сайгина: можно запланировать отпуск 2–10 мая, чтобы продлить майские праздники

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Россияне могут запланировать отпуск с 2 по 10 мая, тем самым продлив себе майские праздники и превратив выходные в оплачиваемые дни, что поможет увеличить доход. Об этом рассказала эксперт Анна Сайгина в беседе с RT.

Она обратила внимание, что при планировании отпуска в период майских праздников ключевой момент – правильно выбрать даты отдыха. Например, если сотрудник поставит отпуск на 2, 3, 7, 8 или 10 мая, то он получит больше денег, чем если бы эти дни были обычными выходными.

Тем временем 1 и 9 мая не станут отпускными, то есть эти два дня можно использовать в дальнейшем.

"Официальные праздники (1 и 9 мая) не включаются в отпускные дни – отпуск либо продлевается на количество праздников, либо эти дни переносятся", – пояснила эксперт.

Кроме того, отпуск не стоит брать во второй половине мая, поскольку это экономически нецелесообразно, отметила Сайгина. По ее словам, из-за большого количества праздников стоимость рабочего дня в мае значительно выше, чем в другие месяцы. Если отпуск не совпадает с выходными, сотрудник может столкнуться с ощутимым уменьшением дохода.

Эксперт посоветовала россиянам планировать отпуск заранее и подавать заявление в отдел кадров за две недели до начала отдыха. При этом она рекомендовала просчитать все варианты и согласовать с работодателем сроки.

В свою очередь, кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин предупредил, что в мае размер заработной платы составит на 3 тысячи рублей меньше, чем в июле. Об этом сообщает "Газета.ру".

Специалист подчеркнул, что май считается одним из месяцев с наименьшим количеством рабочих дней. В текущем году в этом месяце их всего 18. Однако стоимость такого дня возрастает в соответствии с уменьшением количества рабочих дней. В связи с этим в мае невыгодно брать отпуск, отметил Балынин.

"Например, человек с зарплатой 70 тысяч рублей в 2024 году и зарплатой в 80 тысяч рублей получит за один день отпуска 2,5 тысячи рублей. Если, например, уйти в отпуск на 5–7 мая, то за них отпускные составят 7,5 тысячи рублей. За оставшиеся 15 рабочих дней будет выплачена зарплата около 66,7 тысячи рублей", – заявил экономист.

По его словам, если взять отпуск на три дня в июле, в котором 23 рабочих дня, стоимость одного дня отпуска составит 2,56 тысячи рублей. В итоге сумма отпускных будет равна 7,7 тысячи рублей. При этом доход в июле составит 69,6 тысячи рублей, что примерно на 3 тысячи рублей больше, чем в мае.

В 2025 году россияне будут отдыхать с 1 по 4 мая в честь Дня труда. Затем с 8-го по 11-е наступят длинные выходные, связанные с празднованием Дня Победы.

Тем временем эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова напомнила, что на период майских праздников вне графика отпуск могут взять многодетные родители, беременные и несовершеннолетние.