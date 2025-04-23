Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 апреля, 03:50

Общество

Семьи в РФ получат детские пособия досрочно перед майскими праздниками

Фото: depositphotos/fizkes

Соцфонд РФ в связи с майскими праздниками перечислит до конца апреля все детские пособия семьям, которые по обычному графику пришли бы в начале мая. Об этом со ссылкой на пресс-службу фонда пишет ТАСС.

До 30 апреля родители получат следующие выплаты за апрель:

  • единое пособие на детей до 17 лет и по беременности;
  • ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года неработающим родителям;
  • ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет;
  • ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

В Соцфонде также отмечали, что досрочно получить пенсию за май смогут те россияне, которым выплата по стандартному графику поступает через банк в период с 1-го по 5-е число. Этой категории граждан поступит пенсия до 30 апреля.

Ранее сообщалось, что в России обсуждается новый вариант использования маткапитала с разрешением тратить средства на продукты семейных инвестиций. Речь касается накопительного страхования жизни, программы долгосрочных сбережений (ПДС) и ИИС-3, открытых на детей.

Пенсии и пособия за май россиянам выплатят в конце апреля

Читайте также


общество

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика