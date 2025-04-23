Семьи в РФ получат детские пособия досрочно перед майскими праздниками

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Соцфонд РФ в связи с майскими праздниками перечислит до конца апреля все детские пособия семьям, которые по обычному графику пришли бы в начале мая. Об этом со ссылкой на пресс-службу фонда пишет ТАСС.

До 30 апреля родители получат следующие выплаты за апрель:



единое пособие на детей до 17 лет и по беременности;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года неработающим родителям;

ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет;

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

В Соцфонде также отмечали, что досрочно получить пенсию за май смогут те россияне, которым выплата по стандартному графику поступает через банк в период с 1-го по 5-е число. Этой категории граждан поступит пенсия до 30 апреля.

Ранее сообщалось, что в России обсуждается новый вариант использования маткапитала с разрешением тратить средства на продукты семейных инвестиций. Речь касается накопительного страхования жизни, программы долгосрочных сбережений (ПДС) и ИИС-3, открытых на детей.