Сенатор Епифанова: работающему в майские праздники сотруднику полагается двойная оплата

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Работа в майские праздники, согласно Трудовому кодексу России, должна оплачиваться в двойном размере. Об этом заявила сенатор Ольга Епифанова News.ru.

По ее словам, двойная оплата полагается и тем, чей труд оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам. Сдельщикам полагается не менее двойных сдельных расценок.

Кроме того, сотрудникам, получающим оклад, должны выплатить не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада. Такое возможно, если работа в выходной или праздник проходила в пределах месячной нормы, отметила Епифанова.

Также сенатор подчеркнула, что если сотрудник отработал больше нормы, то ему положено выплатить не меньше двойной ставки сверх оклада. Если смена частично попала на выходной или праздничный день, тогда повышенный тариф предусмотрен только за те часы, которые попали на нерабочее время.

Как сообщила Епифанова, у работника есть выбор – повышенная оплата или дополнительный день отдыха. Во втором случае выходной или праздничный день будет оплачиваться в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Работникам со сменным графиком со срочным трудовым договором до двух месяцев полагается только двойная оплата. Отгул таким сотрудникам не предусмотрен, объяснила сенатор.

По словам депутата Госдумы Сергея Гаврилова, чтобы отдохнуть девять дней подряд, с 26 апреля по 4 мая, достаточно взять отпуск с 28 по 30 апреля. Он напомнил, что 1 и 2 мая в этом году являются нерабочими днями, а если учесть выходные 26 и 27 апреля, то при оформлении трехдневного отпуска в конце апреля можно получить девятидневный период отдыха.

Депутат также подчеркнул, что по Трудовому кодексу ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работнику в соответствии с графиком, утвержденным начальством не позднее чем за две недели до начала календарного года. Это означает, что запрос на отпуск в конце апреля сотрудник должен был направить заранее.