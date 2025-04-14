Эксперт Сафонов назвал дискриминацией идею отпускать россиянок с работы раньше

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Идея отпускать женщин с работы на час раньше – дискриминация. Об этом в беседе с радио КП заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Эксперт напомнил, что у каждой семьи своя жизненная ситуация, и не всегда воспитание детей ложится на женские плечи. По его словам, послабления нужно вводить и для противоположного пола.

"У нас есть еще и сторона работодателей, которая сразу же, так сказать, негативно отреагирует на такого рода предложения. Как она будет рада, если она, например, выходит с инициативами об увеличении в Трудовом кодексе времени сверхнормативной работы?" – сказал Сафонов, добавив, что предложение будут обходить при помощи увеличенной нормы сверхнормативной работы.

Как отметил эксперт, сейчас в стране количество отработанных часов растет. В этом отношении Россия является пятой страной по счету, где количество отработанных часов превышает стандартные нормы.

Ранее с идеей сократить женщинам рабочий день на один час с сохранением зарплаты выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко. По его словам, это необходимо для того, чтобы матери уделяли больше времени семье.

В свою очередь, член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что данная инициатива приведет к гендерному неравенству и нежеланию работодателей брать женщин на работу.