Депутат Башанкаев призвал сократить новогодние праздники до пяти дней

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Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев призвал сократить до пяти дней выходные в честь Нового года. Об этом он заявил в беседе с журналистом Александром Юнашевым, который опубликовал разговор в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что с 31 декабря количество травм лишь увеличивается.

"Приезжают все наши коллеги с холециститами, с панкреатитами, с обострениями после вкусной жирной еды", – сообщил он, отметив, что аналогичная ситуация фиксируется на Пасху и во время майских праздников.

Башанкаев считает, что огромное количество праздничных дней не является целесообразным "по медицинским ощущениям". Как утверждает депутат, лучше отдыхать от трех до пяти дней, чем "однократно столько, что потом люди забывают, как работать".

Ранее заведующий вторым хирургическим отделением Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Денис Мирошников предупредил, что после новогодних праздников может обостриться желчнокаменная болезнь.

Кроме того, после праздников увеличиваются риски интра- и послеоперационных осложнений, таких как кровотечение, желчеистечение, абсцедирование и перитонит, отметил Мирошников. В связи с этим врач рекомендовал не злоупотреблять нездоровой едой и не доводить состояние до обострений.

