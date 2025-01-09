Врач Мирошников: после новогодних праздников может обостриться желчнокаменная болезнь

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После новогодних праздников может обостриться желчнокаменная болезнь. Такое заявление в беседе с News.ru сделал заведующий вторым хирургическим отделением Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Денис Мирошников.

По словам врача, острые формы такого заболевания становятся более сложными из-за отека, воспаления и спаечного процесса вокруг желчного пузыря и окружающих внутренних органов.

Кроме того, после праздников увеличиваются риски интра- и послеоперационных осложнений, таких как кровотечение, желчеистечение, абсцедирование и перитонит, отметил Мирошников.

При этом подобные операции не всегда возможно сделать лапароскопически, подчеркнул эксперт. Восстановление после экстренных хихургических вмешательств проходит дольше: болевой синдром более выражен, часто возникает необходимость в дренировании и антибиотикотерапии, пояснил он.

Мирошников считает, что для хирурга и пациента лучше провести лечение желчнокаменной болезни в плановом порядке, после дообследования и подготовки, чтобы учесть и снизить возможные риски. Врач рекомендовал не злоупотреблять нездоровой едой и не доводить состояние до обострений.

Между тем в Москве заработал новый сервис искусственного интеллекта для выявления желчнокаменной болезни на компьютерной томографии. КТ – один из наиболее надежных методов диагностики этого заболевания, поскольку оно может протекать бессимптомно, не оказывая влияния на общее самочувствие человека, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Новый сервис покажет специалистам наличие камней в желчном пузыре и автоматически проведет необходимые измерения, тем самым ускоряя процесс диагностики.