23 ноября, 11:03Общество
Эндокринолог назвала симптомы заболеваний щитовидной железы
Фото: 123RF/romanzaiets
Усталость, повышенная сонливость, набор или потеря веса без видимых причин – часть симптомов, которые могут сигнализировать о проблемах с щитовидной железой. Об этом заявила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Елена Мамонтова, сообщает сайт "Аргументы и факты".
По ее словам, заболевания щитовидной железы занимают второе место по частоте распространения среди эндокринных патологий. Среди основных симптомов, свидетельствующих о наличии какого-либо недуга щитовидной железы, Мамонтова отметила:
- усталость и повышенную сонливость, даже при достаточном сне;
- существенный прирост или потерю веса без видимых причин;
- учащенное сердцебиение, аритмию или повышенное артериальное давление;
- повышенную чувствительность организма к холоду или жару, выраженные отеки в области лица и кистей;
- частые эмоциональные изменения: депрессию, тревожность, раздражительность.
Она добавила, что при нарушении сердечного ритма нужно немедленно обратиться к врачу. Эндокринная система состоит из множества органов, нарушение в работе любого из которых влечет за собой проблемы с остальными, в связи с чем отсрочка визита к специалисту увеличивает риск развития серьезных осложнений, объяснила эксперт.
По мнению Мамонтовой, ранняя диагностика и лечение могут повлиять на конечный прогноз лечения заболевания. Порой человеку трудно понять причины плохого самочувствия, в связи с этим эндокринолог советует обратиться к врачу при первых неприятных симптомах.
Ранее эндокринолог Юлия Катхурия предупредила, что неправильное соблюдение интервального голодания может спровоцировать желчнокаменную болезнь.
Перед началом диеты врач посоветовала сдать биохимический анализ крови на витамины и белок. Также она рекомендовала постепенно увеличивать интервалы голодания, чтобы не создавать стресс для организма.
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