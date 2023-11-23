Эндокринолог назвала симптомы заболеваний щитовидной железы

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Усталость, повышенная сонливость, набор или потеря веса без видимых причин – часть симптомов, которые могут сигнализировать о проблемах с щитовидной железой. Об этом заявила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Елена Мамонтова, сообщает сайт "Аргументы и факты".

По ее словам, заболевания щитовидной железы занимают второе место по частоте распространения среди эндокринных патологий. Среди основных симптомов, свидетельствующих о наличии какого-либо недуга щитовидной железы, Мамонтова отметила:

усталость и повышенную сонливость, даже при достаточном сне;

существенный прирост или потерю веса без видимых причин;

учащенное сердцебиение, аритмию или повышенное артериальное давление;

повышенную чувствительность организма к холоду или жару, выраженные отеки в области лица и кистей;

частые эмоциональные изменения: депрессию, тревожность, раздражительность.

Она добавила, что при нарушении сердечного ритма нужно немедленно обратиться к врачу. Эндокринная система состоит из множества органов, нарушение в работе любого из которых влечет за собой проблемы с остальными, в связи с чем отсрочка визита к специалисту увеличивает риск развития серьезных осложнений, объяснила эксперт.

По мнению Мамонтовой, ранняя диагностика и лечение могут повлиять на конечный прогноз лечения заболевания. Порой человеку трудно понять причины плохого самочувствия, в связи с этим эндокринолог советует обратиться к врачу при первых неприятных симптомах.

Ранее эндокринолог Юлия Катхурия предупредила, что неправильное соблюдение интервального голодания может спровоцировать желчнокаменную болезнь.

Перед началом диеты врач посоветовала сдать биохимический анализ крови на витамины и белок. Также она рекомендовала постепенно увеличивать интервалы голодания, чтобы не создавать стресс для организма.

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