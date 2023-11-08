Врач назвала неочевидные симптомы заболеваний щитовидной железы

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Повышенная утомляемость, слабость, сонливость, уменьшение концентрации внимания, тревожность и бессонница могут быть симптомами нарушения гормонов щитовидной железы. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-эндокринолога Марию Худякову.

"Проблемы в репродуктивной системе, например, снижение потенции, отсутствие либидо, нарушение менструального цикла, расстройство стула (запор или понос), сухость кожи, выпадение волос тоже могут быть вызваны неправильной работой гормонов", – отметила она.

Как утверждает эксперт, если человек следует принципам правильного питания, спит не менее 7 часов, соблюдает режим отдыха в период работы, но если вышеперечисленные признаки беспокоят, тогда необходимо обратиться к специалисту. Только врач сможет понять, сделав скрининговый тест на тиреотропный гормон (ТТГ), относятся ли эти симптомы к нарушениям в работе щитовидной железы или же на человеке просто сказывается его образ жизни.

Ранее были названы симптомы, которыми сопровождаются основные заболевания щитовидной железы. Например, при тиреотоксикозе – избыточном производстве ее гормонов – человек может столкнуться с тахикардией, потливостью, одышкой и тремором рук. Если же щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество гормонов, то появляются слабость, сонливость, апатия, отеки и прибавка в весе.

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