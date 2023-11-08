Врач рассказала, чем опасно отсутствие аппетита утром

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Отсутствие аппетита утром и тошнота после употребления жирной пищи могут свидетельствовать о проблемах с желчью. Об этом сообщает Pravda.ru со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Диляру Лебедеву.

Особенно опасным симптомом является проявление желтого оттенка на коже и слизистых оболочках.

"Дело в билирубине. Он не успевает утилизироваться и откладывается в кожи и слизистой, придавая ей желтый оттенок", – рассказала Лебедева.

В числе признаков проблем с печенью также есть кожный зуд, возникающий ночью, и боли в правом подреберье, отметила специалист.

Свидетельствовать о проблемах с желчью могут запоры, поскольку она играет важную роль в стимуляции кишечника, однако чрезмерная активность желчного пузыря может привести к диарее.

Эндокринолог Екатерина Янг рекомендовала исключить богатые трансжирами продукты, оказывающие влияние на печень и требующие больше усилий для переваривания. Подобное может привести к развитию желчнокаменной болезни и нарушениям функции печени.

В свою очередь, врач-терапевт Надежда Чернышова ранее отнесла к признакам застоя желчи в организме темный цвет мочи, пожелтение белков глаз и общее недомогание. При отсутствии жалоб врач рекомендовала делать УЗИ раз в один или два года для исключения заболеваний желчного пузыря.

