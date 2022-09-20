Названы симптомы, которые говорят о скором отказе печени

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Желтоватый оттенок кожи и глаз, боль в животе, отеки конечностей и зуд могут свидетельствовать о проблемах с печенью, заявила врач-гастроэнтеролог клинико-диагностического центра "Мединцентр" Наталья Слюняева, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Также, по словам эксперта, среди сигналов, которые могут говорить о болезнях органа, – темный цвет мочи, бледный цвет стула, хроническая усталость, тошнота, рвота и отсутствие аппетита.

Слюняева отметила, что отклонения такого рода могут возникать ввиду вирусов, проблем с иммунитетом, желчнокаменной болезни, билиарного цирроза. Заболевания печени, указала специалист, также могут появляться из-за недугов, которые передаются по наследству. Среди них – болезнь Вильсона и гемохроматоз.

Что касается лечения в данных случаях, врач обычно выписывает медикаментозную терапию, определенную диету, а в тяжелых случаях, когда прогрессирует печеночная недостаточность, – трансплантацию печени.

Ранее врач-терапевт Елена Соломатина рассказала, что употребление кофе благотворно влияет на здоровье сердца и печени. Однако, по словам эксперта, несмотря на наличие полезных свойств, у напитка все же есть противопоказания.

Соломатина отметила, что кофе тонизирует и может повысить частоту сердечных сокращений. Поэтому людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы не стоит его употреблять в моменты обострения.