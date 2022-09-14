Диетолог развеяла мифы об авитаминозе в РФ

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Мнение о том, что во время осени люди начинают страдать авитаминозом, ложное, считает врач-диетолог Анжелика Дюваль. Но, утверждает эксперт, для избежания хандры следует принимать препараты с микроэлементами.

По ее словам, полезные элементы можно найти и в продуктах – в сезон сбора урожая в магазинах представлено большое количество органических витаминов в натуральном виде.

Дюваль считает, что причина снижения иммунитета организма осенью заключается в унынии и депрессии с наступлением холодной поры.

"Это очень сильно откликается на иммунной системе и поэтому чаще всего тянет на сладкое, то есть на углеводистую пищу", – отметила диетолог в интервью с Pravda.Ru.

Дюваль посоветовала заменить вредную еду на свежие овощи, фрукты и зелень. Более того, призвала не пренебрегать препаратами. Врач порекомендовала принимать хром, который способствует повышению настроения. Также она заверила, что нервную систему помогут укрепить добавки из серии магний В6.

Ранее доктор медицинских наук Маргарита Королева назвала лучший напиток для укрепления иммунитета. Специалист выбрала воду с лимоном, имбирем и медом. Она заверила, что напиток поможет защитить организм на клеточном уровне.