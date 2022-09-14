Диетолог развеяла мифы об авитаминозе в РФ

Фото: depositphotos/avemario
Мнение о том, что во время осени люди начинают страдать авитаминозом, ложное, считает врач-диетолог Анжелика Дюваль. Но, утверждает эксперт, для избежания хандры следует принимать препараты с микроэлементами.
По ее словам, полезные элементы можно найти и в продуктах – в сезон сбора урожая в магазинах представлено большое количество органических витаминов в натуральном виде.
Дюваль считает, что причина снижения иммунитета организма осенью заключается в унынии и депрессии с наступлением холодной поры.
"Это очень сильно откликается на иммунной системе и поэтому чаще всего тянет на сладкое, то есть на углеводистую пищу", – отметила диетолог в интервью с Pravda.Ru.
Дюваль посоветовала заменить вредную еду на свежие овощи, фрукты и зелень. Более того, призвала не пренебрегать препаратами. Врач порекомендовала принимать хром, который способствует повышению настроения. Также она заверила, что нервную систему помогут укрепить добавки из серии магний В6.
Ранее доктор медицинских наук Маргарита Королева назвала лучший напиток для укрепления иммунитета. Специалист выбрала воду с лимоном, имбирем и медом. Она заверила, что напиток поможет защитить организм на клеточном уровне.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: