Новости мира: в Бразилии загорелся и упал воздушный шар, на котором находился 21 человек

Трагедией закончился экскурсионный полет на воздушном шаре в Бразилии. Аэростат, на котором находился 21 человек, загорелся и упал на землю. В результате 8 человек погибли, 13 выжили, но получили травмы разной степени тяжести. Регион с множеством каньонов расположен в штате Санта-Катарина. Это крупнейшее туристическое направление, известное как "бразильская Каппадокия".

Одно из самых впечатляющих по силе и масштабам извержение вулкана произошло на Гавайях. Фонтаны раскаленной лавы поднимаются на высоту до 300 метров. Все это сопровождается подземными толчками. Огненные каскады вытекают прямо в Тихий океан. Власти повысили уровень опасности до оранжевого. В воздухе превышено содержание вредных веществ. О жертвах и пострадавших информации нет.

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