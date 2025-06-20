Новости мира: 16 человек пострадали в результате урагана в Казахстане

16 человек пострадали из-за штормового ветра в Казахстане, стихия резко накрыла Павлодар. Медицинская помощь потребовалась как минимум троим детям, еще одну женщину спасти не смогли. Повреждены крыши почти 50 домов, есть перебои с подачей электричества. В настоящее время спасатели поднимают упавшие опоры ЛЭП и спиливают поваленные деревья.

Между тем сотни тысяч верующих заполнили улицы бразильского Сан-Паулу на ежегодном шествии "Марш за Иисуса" – это масштабное мероприятие, которое традиционно собирает большое количество людей. Участники прошли по главным проспектам города, сопровождая шествие молитвами и гимнами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.