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20 июня, 11:30

В мире

Новости мира: 16 человек пострадали в результате урагана в Казахстане

Новости мира: 16 человек пострадали в результате урагана в Казахстане

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16 человек пострадали из-за штормового ветра в Казахстане, стихия резко накрыла Павлодар. Медицинская помощь потребовалась как минимум троим детям, еще одну женщину спасти не смогли. Повреждены крыши почти 50 домов, есть перебои с подачей электричества. В настоящее время спасатели поднимают упавшие опоры ЛЭП и спиливают поваленные деревья.

Между тем сотни тысяч верующих заполнили улицы бразильского Сан-Паулу на ежегодном шествии "Марш за Иисуса" – это масштабное мероприятие, которое традиционно собирает большое количество людей. Участники прошли по главным проспектам города, сопровождая шествие молитвами и гимнами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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