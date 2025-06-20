Посольство РФ в Израиле не получало данных о пострадавших россиянах

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В Посольство РФ в Израиле не поступало данных о россиянах, пострадавших в результате ракетных ударов Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующую консульским отделом диппредставительства Екатерину Таразевич.

По ее словам, в посольство обратился лишь один гражданин РФ, который потерял квартиру в результате одного из ударов. Из-за атаки оказался разрушен жилой дом в южном пригороде Тель-Авива в Бат-Яме. Мужчина не просил оказать ему помощь, только передал дипломатам, что с ним все хорошо.

Также Таразевич отметила, что с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке посольство получило свыше двух тысяч обращений от россиян. Дипломаты работают по двум горячим линиям и отвечают на запросы по электронной почте.

"В основном, подавляющее большинство – это обращения от людей, которые интересуются, как выехать (из Израиля. – Прим. ред.), что мы рекомендуем, какие есть пути отхода", – добавила она.

Тем временем армия обороны Израиля заявила, что в настоящий момент атакует военные объекты в восточной и центральной частях Ирана, передает РИА Новости.

Эскалация конфликта между Израилем и Ираном произошла 13 июня. Тогда еврейское государство нанесло удары по военной инфраструктуре Исламской Республики, а Иран в ответ атаковал территории Израиля.

По словам Владимира Путина, Москва готова обеспечить интересы иранской стороны в области мирного атома, сняв таким образом озабоченности Израиля в отношении безопасности. Однако президент России отметил, что руководство Ирана пока не просило о какой-либо военной помощи.