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Телефонный разговор Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона прервал молчание, которого придерживались представители стран Евросоюза на протяжении долгого времени. Об этом сообщает газета El País.

Журналисты обратили внимание на то, что европейские лидеры до этого момента держали "блокаду" и старались не контактировать с президентом России. Исключением стали премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его коллега из Словакии Роберт Фицо.

Путин поговорил по телефону с Макроном 1 июля. Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что разговор состоялся по инициативе французской стороны. Однако он напомнил, что российский лидер не раз заявлял о своей готовности вести диалог.

Саму беседу, которая длилась более двух часов, Песков охарактеризовал как "весьма содержательную". По его словам, во время диалога президент Франции не подавал сигналов о готовности обсуждать условия мира на Украине с учетом новых территориальных реалий. Однако Макрон настоял на продолжении контактов.

В свою очередь, Путин напомнил французскому лидеру, что Запад создавал на Украине антироссийский плацдарм. Он также подчеркнул, что украинский конфликт стал следствием политики западных стран, которые игнорировали интересы России. Помимо этого, Путин подтвердил принципиальный подход к долгосрочным и комплексным договоренностям о мире.

После разговора, как сообщали СМИ, Макрон созвонился с украинским лидером Владимиром Зеленским и сообщил, что позиция Путина по конфликту неизменна.

