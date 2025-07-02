Песков заявил, что Путин и Макрон не обсуждали возможность личной встречи

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Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон не обсуждали возможность личной встречи. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, коммутируя телефонный разговор двух президентов.

Пресс-секретарь российского лидера назвал телефонный формат достаточным для обмена позициями. По его словам, разговор Путина и Макрона стал хорошей возможностью донести друг до друга свои позиции.

Песков уточнил, что беседа президента Франции и российского лидера состоялась по инициативе французской стороны. Однако он напомнил, что Путин не раз заявлял о своей готовности вести диалог.

Представитель Кремля охарактеризовал диалог двух лидеров как "весьма содержательный". Он добавил, что телефонный разговор Путина и Макрона продлился более двух часов. При этом Песков заявил, что президент Франции во время беседы не подавал сигналов о готовности обсуждать условия мира на Украине с учетом новых территориальных реалий.

Телефонный разговор Путина и Макрона состоялся 1 июля. Российский лидер напомнил президенту Франции, что Запад создавал на Украине антироссийский плацдарм. Он также указал, что украинский конфликт стал следствием политики западных стран, которые игнорировали российские интересы.

При этом во время беседы Путин подтвердил принципиальный подход к долгосрочным и комплексным договоренностям о мире. По словам главы государства, возможное соглашение должно предусматривать устранение первопричин кризиса на Украине и опираться на новые территориальные реалии.

В свою очередь, французский лидер во время разговора с президентом России настоял на продолжении контактов. После, как сообщили СМИ, Макрон созвонился с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщив, что позиция Путина по конфликту неизменна.

