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Французский лидер Эммануэль Макрон настоял на продолжении контактов с Владимиром Путиным. Об этом сообщил журнал Paris Match со ссылкой на Елисейский дворец.

По предварительным данным, разговор российского лидера с президентом Франции продлился свыше двух часов.

О телефонной беседе Путина и Макрона стало известно 1 июля. Президент России напомнил коллеге, что Запад создавал на Украине антироссийский плацдарм. Он также подчеркнул, что украинский конфликт стал следствием политики западных стран, которые игнорировали российские интересы.

Путин подтвердил принципиальный подход к долгосрочным и комплексным договоренностям о мире. По словам президента России, возможное соглашение должно предусматривать устранение первопричин кризиса на Украине и опираться на новые территориальные реалии.

Путин и Макрон также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Они высказались за урегулирование конфликта политико-дипломатическими методами и указали на необходимость разрешения иных противоречий в регионе. Была подчеркнута важность уважения прав Ирана на развитие мирной ядерной программы.

