Трамп рассказал о планах обсудить с Путиным тему Украины

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Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждение с Владимиром Путиным темы Украины отложено на следующую неделю. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, в очередном телефонном разговоре с Путиным вопросу украинского конфликта было уделено меньше времени, однако лидеры обстоятельно обсудили ситуацию вокруг Ирана.

"Президент Путин позвонил мне сегодня утром, чтобы крайне любезно поздравить меня с днем рождения, а также, что важнее, поговорить об Иране – стране, которую он очень хорошо знает. Мы говорили очень обстоятельно", – сказал Трамп.

Телефонный разговор президентов состоялся 14 июня и продлился 50 минут. Лидеры обсудили конфликт на Украине, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

Путин рассказал Трампу об исполнении договоренностей российской и украинской делегаций в Стамбуле 2 июня, коснувшись обмена военнопленными, в том числе тяжелоранеными. В ответ на это президент США отметил заинтересованность в скорейшем завершении российско-украинского конфликта.

Кроме того, с российской стороны была выражена готовность продолжить переговоры с Украиной после 22 июня.