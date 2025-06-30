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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил, что при цветных революциях в Сербии используются технологии провокации от внешних источников.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что на государство и без того оказывается беспрецедентное давление извне.

"Мы не сомневаемся, что нынешнее сербское руководство сможет в самое ближайшее время восстановить законность и спокойствие в республике", – подчеркнул Песков.

В субботу, 28 июня, протестующие перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, требуя провести досрочные парламентские выборы. Они также призвали убрать палаточный городок сторонников президента Александра Вучича перед скупщиной.

На следующий день они добавили к своим требованиям освобождение задержанных участников протестной акции. При этом председатель скупщины и экс-премьер Ана Брнабич заявила, что активисты призвали к гражданской войне.

В результате полиция Сербии разблокировала перекрытые протестующими трассы в Белграде, а также задержала множество демонстрантов. По данным МВД государства, при беспорядках в ночь на 29 июня пострадали 48 сотрудников полиции, задержаны 77 человек.