Столицу накрыла экстремальная жара с температурой до 35 градусов

В Москву пришла экстремальная жара. Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха днем 8 июля поднимется до 32–35 градусов, что на 10–12 градусов выше средней климатической нормы.

Погода в Москве сейчас напоминает засушливый климат Астраханской области или пустынь Калмыкии. Официально объявлен оранжевый уровень опасности из-за высокой температуры и желтый – в связи с возможными грозами.

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