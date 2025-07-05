Выставки и концерты подготовили для москвичей в "Царицыно" ко Дню семьи, любви и верности

Выставки, концерты и мастер-классы подготовили для москвичей ко Дню семьи, любви и верности в музее-заповеднике "Царицыно". Кроме того, на сцене показали мюзиклы "Девчата" и "Покровские ворота".

Тем временем эксперты провели мастер-классы, где любой желающий мог создать главный символ праздника – ромашку. Рядом работала съемочная киностудия, благодаря которой посетители могли почувствовать себя героем фильма.

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