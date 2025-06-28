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28 июня, 22:15

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Татарско-башкирский праздник "Сабантуй" прошел в Коммунарке

Татарско-башкирский праздник "Сабантуй" прошел в Коммунарке

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Татарско-башкирский праздник "Сабантуй" прошел в столичной Коммунарке. Территорию украсили в стиле национальных деревень, все элементы для них специально привезли из регионов.

На гастрономической ярмарке гости могли угоститься чак-чаком, эчпочмаками и другими блюдами, а также чаем со знаменитым башкирским медом. Для них также выступали национальные коллективы и звезды эстрады.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городвидеоЕкатерина Кузнеченкова

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