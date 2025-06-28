Татарско-башкирский праздник "Сабантуй" прошел в Коммунарке

Татарско-башкирский праздник "Сабантуй" прошел в столичной Коммунарке. Территорию украсили в стиле национальных деревень, все элементы для них специально привезли из регионов.

На гастрономической ярмарке гости могли угоститься чак-чаком, эчпочмаками и другими блюдами, а также чаем со знаменитым башкирским медом. Для них также выступали национальные коллективы и звезды эстрады.

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